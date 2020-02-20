中國大陸隊能否來台參加「6搶1資格賽」？體育署今（20）日提出新的看法，教育部體育署長高俊雄指出，中國大陸隊能不能來台是否開放，以中央防疫指揮中心的決定為主，目前並沒有改變立場，如果國際棒壘球總會變更比賽場地，也只能遵重國際棒壘球總會的決定。

由於台灣是6搶1的參賽國與主辦國的2個角色，體育署長高俊雄表示，這使得中國大陸隊能否專案處理來台變得比較複雜。例如女足奧運資格賽也是台灣發函亞足聯，建議更換比賽地點，因此，參賽國家隊伍有權利顧及選手健康安全。

日前中國大陸隊希望中華棒協協助該隊提早來台隔離，以便順利參賽，高俊雄強調，6搶1中國大陸隊有資格打比賽，他們也想行使這個主張，所以發函中華棒協，同時也會向國際棒壘球總會反映問題，雖然他們有意願配合台灣的疫情規定，但是目前為止的整體疫情狀況，體育署將有處理的3個原則：

一、配合中央防疫指揮中心的政策，尤其是那些國籍人士不能入境，那也是沒有辦法的事。如果他們建議國際棒壘球總會更改地點，那是棒總的決定。

二、如有更改比賽地點，只能遵重國際棒壘球總會最後的決定。

三、原則上還是中華隊一定要拿到奧運參賽門票，備戰工作持續進行。

國際棒壘球總會預計2月底討論決定原訂4月1日在台灣舉行的「6搶1資格賽」，是否要延至6月1日開打，如果亞洲疫情沒有趨緩，大陸隊又不能入台，屆時台灣舉辦6搶1恐有很大的變數。

(中時 )