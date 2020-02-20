國民黨2005年將木柵國發院土地售給元利建設興建豪宅，不當黨產處理委員會認為該案涉及黨產追徵，多次建議停止都市設計審議，不過北市都審會20日認為經調查已無不法，市府認為且土地疑義屬私權，非都審委員會權責所以仍依法審議，最後該案在都審委員同意修正後通過。

國發院土地位在北市文山區木柵路一段，國民黨在2005年以42.5億賣給元利建設，事後有民眾向黨產會陳情，指家裡持有的國發院土地遭國民黨不當取得。

北市都審會今審理元利建設文山區華興段集合住宅新建工程案，會中討論開放空間補償措施、東西向立面透空裝飾物及屋頂透空框架，並增設汽車停車位76格及開挖層數至地下4層。

黨產會代表指出，前年、去年都表達該案涉及黨產追徵，盼市府暫緩審議，去年監察院也提出糾正建議停審，遺憾政治事件沒有受重視。

不過，都審會解釋，去年2月21日審議時決定該土地疑義是私權爭議，非屬都審委員會權責，經查全案在都市計畫和都市設計審議各階段，北市府都依法審查，私權爭議也經最高法院確定判決，確認元利建設有權處分，所以委員會依法審議。

都審會主席、北市都發局長黃景茂說明，特偵組和法院都查無不法，雖監察院提出糾正，但此案是私人產權問題，與都計、都審無關。最後，全案經委員要求修正後通過。

(中時 )