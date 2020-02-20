61歲的白牌計程車司機，成為我國首例新冠肺炎確診死亡個案，中央流行疫情指揮中心今（20）日公布台商檢體，皆呈現弱陽性，台大醫院與中研院也在記者會上說明檢驗方法。

該名司機疑似在發病2星期前，前往台中清泉崗機場，並載過一名嚴重咳嗽的浙江台商而遭感染，

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人、台灣大學副校長張上淳表示，最有可能的3位接觸者，因為時間久遠，一開始檢查病毒所呈現的是陰性，但台大醫學院與中央研究院仍抽血進行檢驗，兩個研究單位雖然檢驗方法有些許差異，但檢驗結果都發現1位有弱陽性，經比對發現為同1人，再與指揮中心名單比對，確定病源就是浙江台商。

中研院生醫所研究員林宜玲表示，中研院在過年期間，經由院長廖俊智指示，從事新冠肺炎相關研究，後來以西方墨點法進行檢驗，再輔以遺傳學的方法，利用N-protein進行檢驗，結果發現其中1位對於SARS與新冠病毒有反應，其他兩位則無。

林宜玲也提到，中研院另外對比正常人檢體結果，發現健康者對SARS與新冠病毒

皆無反應，基於實驗結果，確定其中有一位，可能有被新冠病毒感染過。

中央流行疫情中心指揮官陳時中表示，兩個研究單位以非常嚴謹的方式研究，都做出相同結果，因此可以明確確定，第19例傳染源已經確定。

(旺報 )