在新瓦屋的「在山這邊～浪漫客庄戶外攝影展」，攝影家們舉相框方式開展。（羅浚濱攝）

「在山這邊～浪漫客庄戶外攝影展」，國內外攝影家150張作品在戶外展出，在新竹縣還是首見。（羅浚濱攝）

「在山這邊～浪漫客庄戶外攝影展」，國內外攝影家同類型的作品，以三角柱體攝影牆面，吸引民眾親近及欣賞。（羅浚濱攝）

「在山這邊～浪漫客庄戶外攝影展」，元旦在台北戶外首展獲得好評，客委會20日在竹北市新瓦屋客家文化保存區續展到228，用全新的戶外展覽150張攝影作品，在新竹地區拍攝比例高達45％，每張照片都詮釋一個動人的客家故事。

中國時報攝影中心主任黃子銘，代表參展的22位國內外攝影家說，產業與社區人文有很密切的關係，這次攝影角度是從產業面切入，攝影家們深入社區接觸當地居民，了解到各種客庄故事及文化，尤其是新住民的遷入，可感受到台三線人文景觀有很大的改變。

黃子明說，這次的攝影作品強調自身的觀點，其中攝影家高政全以自己母親故事，運用曬乾的關西仙草葉創作「向客家母親致敬」的系列藝術攝影，敘述客家母親與父親年輕相遇、結婚、生子、抱孫四個階段的苦盡甘來，透過語音導覽及影像說明，故事極為感人。

客委會副主委范佐銘表示，這次邀請國內外22位攝影家以開放、不設限的集體創作方式，以浪漫台三線為起點，深入桃竹苗及台中，以真誠的態度，深入觀察拍攝台灣浪漫客庄客家生活，歡迎喜愛攝影的朋友來到新瓦屋欣賞作品，希望未來能慢慢推廣到南部及東部等地。

展覽期間將在新瓦屋內的「或者書店」，邀請策展人、攝影家及交通大學客家文化學院羅烈師副院長舉辦「浪漫客庄攝影」分享會。

(中時 )