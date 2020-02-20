新北市教育局長張明文親自率隊到板橋區大型補習班確認各項防疫措施，嚴格要求落實三層防護。（葉書宏攝）

為防治新冠肺炎疫情，新北市教育局長張明文今（20日）下午2時許，率隊前往板橋區大型補習班確認各項防疫措施，嚴格要求落實三層防護，另外，教育局分成9大區路線同時派員訪查補習班及兒童課後照顧服務中心，全力守護學生學習環境安全。

張明文表示，要求家長、補習班及課照中心、學校嚴格落實三層防護。家長每日出門前幫孩子量體溫，一旦發現有發燒或呼吸道症狀，落實生病不上課，保護自己也保護他人。

另外，補習班及課照中心、學校每日皆應把關全體師生身體狀況、做好環境消毒，並落實防疫通報，透過家長、補習班及課照中心、學校三層面嚴密控管，讓防疫行動全面落實，為學生學習環境做最高規格的安全把關。

教育局表示，加強宣導備物資、重消毒、量體溫、勤洗手、確通報、口罩不強制、生病不上課7項健康守則，要求補習班及課照中心落實防疫措施，藉由公私協力共同合作杜絕疫情。

另外，不少補習班曾有2003年SARS的防疫經驗，班內皆已設有消毒噴霧並備妥防疫物資，面對這次的疫情，已經做好萬全的準備。補習班業者表示，面對嚴峻的疫情，說毫無壓力是騙人的，但提供學童安全無虞的教育環境，是必須肩負起的防疫重任。

教育部刻正統籌防疫備用口罩，核配給課照中心及有招收高中職以下學生之補習班，配發日期及數量已依中央規定公告於新北市短期補習班管理及通報平台，請補習班、課照中心上網查詢。

教育局呼籲，家長可視學生身體狀況及學習需求，選擇在家自行照顧及學習，補習班及課照中心將依退費標準予以退費，家長如有相關消費爭議，可至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。

(中時 )