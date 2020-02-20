古寶無患子生技公司捐贈4680瓶噴霧式乾洗手液給台南市警察局。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

新冠肺炎疫情持續延燒，為了防疫，台南市安定區無患子生技公司捐贈4680瓶噴霧式乾洗手液給台南市警察局，保護執勤員警健康安全，同時也將捐贈安定區4所國中小200罐洗手乳，讓小朋友勤洗手、健康跟著走。

古寶無患子生技公司負責人王高榮表示，新冠肺炎疫情發生後，公司乾洗手液訂單大增，但因原物料供給不及，尤其瓶子與壓頭缺貨，到處調貨仍無法滿足需求，且還有不少廠商訂貨，但公司仍排除萬難，捐贈4680瓶噴霧式乾洗手液給台南市警察局，19日由局長周幼偉代表接受。

王高榮強調，防疫視同作戰，希望讓第一線執勤的員警人手一瓶乾洗手液，值勤時可隨時清潔手部，避免感染病毒。

此外，高中以下學校25日即將開學，各學校嚴格防疫，王高榮也決定回饋鄉里，捐贈安定區4所國中小每校50罐洗手乳，幫助學校防疫大作戰，讓學生在校勤洗手，確保病菌不上身。

王高榮表示，目前與防疫有關的產品都出現供貨與生產的壓力，雖然公司催貨壓力不少，但仍希望替防疫的工作奉獻一份心力，也期許在大家共同努力下，台灣能度過這次新冠肺炎危機。

(中時 )