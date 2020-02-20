日本海事協會（ClassNK）根據其「低閃點燃料船舶規則」（Ships Using Low-Flashpoint Fuels）以及採用「國際載運散裝液化氣體船舶構造與設備章程」（IGC Code）所制定的「液化氣體散裝船規則」（Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk），對川崎重工業（KHI）設計的液化石油氣（LPG）燃料供應系統進行評估並核准其原則認可。

從LPG、LNG載運船和LNG燃料船的設計和建造、以及船用引擎的設計和製造，川崎重工活用這些累積起來的專業知識，開發出LPG燃料供應系統。該協會考量LPG燃料的特性和相關規定，檢驗此系統對於船舶、船員和環境的最低風險，進而確認川崎重工設計的LPG燃料供應系統符合相關規定標準後，宣布授予原則認可。

川崎重工公布主要設計特色如下：(1) 循環式系統設計與丙烷和丁烷相容，使LPG在加壓狀態下循環，能在正常室溫下使用；(2) 根據IGC章程執行風險評估，建立高度安全控制系統；(3) 系統規格除了適用LPG載運船，也可用於一般商船。

該協會執行董事兼技術本部長菅勇人（Hayato Suga）對此表示：「我們很榮幸能為川崎重工的創新設計授予原則認可，此款使用LPG為船舶燃料的系統，期待能減緩因船舶排放造成的空氣汙染和對氣候變遷的影響。我們將運用專業第三方的最新檢驗技術，為LPG等替代性燃料的推廣貢獻一己之力。」

(工商 )