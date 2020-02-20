儘管新冠肺炎疫情仍未獲得有效控制，大陸復工狀況也不盡理想，全球風險性資產仍無畏其對經濟可能帶來的衝擊，近期表現依舊強勁。「鉅亨買基金」表示，雖然大陸復工率仍低，對依賴大陸製造的大型企業的確會有影響，不過，預期屬於短期性，建議投資人可利用震盪的機會，運用轉申購或轉換的方式，重新調整投資組合，或以定期定額的方式進場佈局，股債配置則建議六四比例。

國際貨幣基金（IMF）最新的監測報告仍重申全球經濟今年將觸底反彈，美國Fed官員對美國經濟也日益樂觀，加上中國將採取更多的提振措施來緩解疫情對經濟造成的負面影響，皆為股市加持信心與多頭動力。「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，從目前全球所公布的經濟數據來看，美國經濟表現最為強勁，且已公布的企業獲利多數優於預期，加上FED低利率政策仍會維持一段時間，都將支撐美股後市；另外，全球央行同步持續寬鬆貨幣政策，也有利於減緩疫情對全球經濟所造成的衝擊，建議投資人可佈局美股基金及全球股票基金。

陸股方面，雖然在年後開盤重挫一天之後即強勢反彈，不過，張榮仁認為，主要是中國自春節過後即對市場持續投放資金，維持市場資金充裕，但由於中國境內疫情發展仍不明朗，疫情對中國經濟衝擊有多大仍待觀察，不確定性相對較其他市場高，提醒投資人儘量避免過度搶短；若真想佈局中國市場，建議採定期定額方式建置部位，以分散投資風險。

至於債市方面，由於美國公債殖利率仍維持在低檔水準，在利差的誘因下，使新興市場債券更受投資人青睞。張榮仁表示，新興市場債券除了本身波動程度較低的優點外，還有大部分新興市場國家仍處於降息中的優勢，具有進可攻、退可守的特性，是資產配置中不可或缺的重要一環。觀察這波疫情從1月17日開始受到關注，至近期股價最低點的2月3日，這段期間新興市場股市下跌7.5%，全球股市與已開發國家股市也都下跌近3%，全球高收益債券略微下跌0.6%，而新興市場債券則是逆勢上漲0.6%。

由於疫情尚未獲得有效控制，市場仍存在不確定性，張榮仁建議資產仍需做適當的配置以因應隨時可能的變化，建議股債以六四比例進行配置，並建議投資人在進行投資組合調整時，可利用「鉅亨買基金」的轉換或轉申購方式進行調整，會比自行賣出再買入更有效率，目前「鉅亨買基金」單筆轉換10萬元還可享有零手續費的優惠。另外，也可善用「鉅亨買基金」的紅利點數，做為申購股票型基金時手續費折抵時使用，由於紅利點數的使用都有時效，想進場佈局的投資人要趕快把握機會。

(工商 )