針對新冠肺炎（COVID-19）疫情，中央流行疫情指揮中心昨晚公布一名重症患者確診為第24例，外界擔心是否已經在台灣社區開始默默傳染。中央流行疫情指揮中心20日表示，目前正在進行相關的醫調，但相關防疫措施沒有改變。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，目前還在追查感染源，還有一些數據資料需要分析、交叉比對也會持續進行，由於目前案24身邊有直接接觸被匡列為應採檢的仍有7例還在等待檢驗，如果這7例都屬陰性，民眾可放心「社區還是安全性高的」。

陳時中表示，「案24是在北部，請大家不用搜索是在哪」，在她入院前診所有去過2家，但這已經超過觀察期（潛伏期14天），所以沒有在診所引發感染的情況。陳時中強調，防疫措施仍然沒有更改，戴口罩的政策也沒有改變，需要留意個人衛生、環境衛生、環境保持通風等。

(工商 )