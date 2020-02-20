經濟部統計處20日公布1月外銷訂單統計，外銷訂單金額為353.1億美元，與去年同期比較年減12.8％，讓去年12月好不容易轉正的情況，再度翻黑。

統計處解釋，主要是1月遇上傳統農曆春節工作天數影響，且去年農曆春節較晚，因此比較基期不同下，才會出現雙位數衰退。統計處說，1月開始有少部分廠商開始受新冠肺炎影響接單，預估2月衝擊浮現。

(工商 )