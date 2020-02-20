1月外銷訂單受農曆春節提前工作天數減少 年減12.8％ 17:042020/02/20 工商 馮建棨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （１月外銷訂單年減12.8%。 圖／取自經濟部網站） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部統計處20日公布1月外銷訂單統計，外銷訂單金額為353.1億美元，與去年同期比較年減12.8％，讓去年12月好不容易轉正的情況，再度翻黑。 統計處解釋，主要是1月遇上傳統農曆春節工作天數影響，且去年農曆春節較晚，因此比較基期不同下，才會出現雙位數衰退。統計處說，1月開始有少部分廠商開始受新冠肺炎影響接單，預估2月衝擊浮現。 (工商 ) #外銷訂單 #農曆春節 #統計處 #經濟部 #工作天數減少 也許您會感興趣 推薦閱讀 我1月外銷訂單 翻黑機率大 04:092020/02/16 財經要聞 台南將軍紅蘿蔔外銷訂單嚇嚇叫 這個地方最愛它 14:172020/02/16 生活 東元因工作天數減少 元月合併營收衰退 11:252020/02/17 財經 經濟部宣布 口罩銷售據點量倍增 22:042020/02/17 財經 採‧訪‧線‧上－口罩數量到底誰說了算？ 04:102020/02/20 產業特刊 總統指示 提高台灣砂石產量 04:102020/02/20 政治要聞 揪甘心！這間公司自製口罩讓員工使用 09:212020/02/20 財經 政院拍板產業紓困振興方案 服務業加製造業祭出200.7億元 13:012020/02/20 政治 《經濟》助製造業紓困轉型，經濟部2主軸射3箭 13:072020/02/20 財經 淡季加春節 1月外銷訂單翻黑跌12.8％ 16:202020/02/20 財經 財經熱門新聞 南韓半導體廠淪陷！1員工驚現肺炎症狀 800人遭隔離 - 財經 台積電5奈米2大客戶染疫！ 勁敵陸市占狠摔卻偷笑 - 財經 4兆現金拖累最強投資法？ 巴菲特竟買這兩檔ETF - 財經 肺炎免疫 末日博士開金口：今年四大經濟危機 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。