詹姆士20日現身全新概念和牛肉舖「南島」媒體試吃暨品牌發表會，去年11月剛結束家傳餐廳「山喜屋」的他，除了詹麵事業蒸蒸日上，再投入200萬，集資千萬經營南島。劉真傳在北榮裝葉克膜搶救，詹姆士回憶兩人見面是3個月前錄《食尚玩家歡樂有夠讚》，「她看起來狀況非常好，城哥（曾國城）跟他們夫妻比較熟，她就是一個很NICE的老師，從來沒有聽過心臟的問題。」

在老店舊址重開新店，詹姆士提及老爸是房東，更表示可以用這樣的方式傳承下來，在加拿大的父親很開心，店內也保留山喜屋時期的部分裝潢，「當初這些牆面是我父親畫的，他是畫電影招牌的，所以很多元素都有保留下來，剛剛走進來地板非常舊，有種新舊交替的感覺。」新店取名南島用意深遠，「對日本人來說，台灣是南島，我們還特地把山喜屋的山形設計留下來。」

詹姆士（右）背後的牆面是父親的畫作。（吳維書攝）

疫情緊張，詹姆士回憶SARS時期，旗下6家餐廳收掉1半，後來是靠好友曾國城大力介紹客人，才勉強存活，有上次經驗，他不擔心這次新店試營運碰上疫情，「這反而是好現象，不擔心，一開始來的客數沒有那麼多，反而可以分開坐，是一個好契機。」他平穩地說：「我們跟廠商配合宅配，店內也備有乾洗手、耳溫槍。」

(中時 )