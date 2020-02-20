中小學開學在即，北市議員王鴻薇20日接獲民眾反映，兒童口罩領取資格以12歲為界線，但部份小六生已滿12歲，卻不符合領取兒童口罩資格，未來開學恐會發生部份小學生無口罩可戴、一班兩制亂象，呼籲政府盡快調整以就學年級為認定標準。

口罩實名制於今日起鬆綁，中央流行疫情指揮中心宣布擴大兒童口罩領取額度，從每人7天最多2片調升為每人7天最多可拿4片，領取兒童口罩需持12歲以下兒童健保卡購買。

王鴻薇指出，今天是兒童口罩領取鬆綁的第一天，他隨即就收到家長陳情，開學後一周有5天要上學，原本只領4片都已經很緊繃了，卻有部份小六生因滿12歲，只能和成人一樣一周領2片，讓家長十分著急。

她呼籲，政府對兒童口罩的領取資格不該硬性以12歲為界線，也該考慮部份小六生剛好滿12歲的情形，請政府盡快調整以就學年級為認定標準，否則開學後發生一班兩制，部份同學無口罩使用的狀況，恐怕也將成為防疫漏洞。

(中時 )