美國疾病管制暨預防中心（CDC）將台灣列為社區傳播地區，指揮官陳時中說，此與白牌計程車司機的案例有關，現已釐清這起個案並非不明感染源，會再積極與美方溝通，希望美國依據我方提供的科學證據修正。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人、感染症權威張上淳今天說，第19例白牌計程車司機的感染源，當時鎖定3位可能的感染源，採檢都是陰性，但擔心是否有病毒抗體，經台大醫學院、中研院實驗室以不同方式檢測，不只做一次檢測，證實一起呈弱陽性抗體，經與指揮中心的名單核對，是那位有咳嗽的浙江台商。

中部白牌計程車司機感染武漢肺炎過世，指揮中心一路追尋感染源，追到一名浙江台商。據了解，2個實驗室都在浙江台商血液驗到抗體，顯示白牌司機有明確接觸史。

今天有消息指出，2實驗室採檢結果，浙江台商的血液都有抗體，顯示曾感染武漢肺炎病毒，白牌司機的感染源應可確定。

(中時電子報)