股神巴菲特（Warren Buffett）靠著價值投資法替掌管的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）取得龐大獲利，然而，標普500指數2019年漲幅達28.9%，但巴菲特持有1280億美元（約3.94兆元新台幣）現金以及美國國債，原因與現金股票估值過高有關。不過，根據波克夏最近一次13F申報文件，包括Vanguard S&P 500 ETF(VOO)以及SPDR S&P 500 ETF(SPY)兩檔ETF。

根據美國證管會（SEC）公告波克夏最新申報的13F文件來看，上季(2019年10~12月)減碼蘋果(APPL) 370 萬股持倉約減1%、價值約8億美元，以及大幅拋售富國銀行(WFC) 5,500 萬股、約減14%，高盛(GS) 持股減碼1,200 萬股、約35%，以及美國銀行(BAC) 持股減少逾200 萬股。

波克夏上季持倉部位增加了大型連鎖超市Kroger(KR) 1,900 萬股，以及美國生技製藥公司Biogen (BIIB) 64.8萬股、價值約1.924 億美元。美國高級家具零售商RH自去年Q3首次買進後，Q4持續加碼41% 股權。也是在同期間買進的美國石油和天然氣勘探商 Occidental Petroleum(OXY)持股也是大幅增持。總體而言，波克夏上季對美股賣超。

不過這份文件讓人最在意的，就屬有揭露的兩檔追蹤美股指數的ETF：Vanguard S&P 500 ETF以及SPDR S&P 500 ETF。

巴菲特在去年年度致信指出，對於長期前景看好的股票來說，現在的股價根本是天價，巴菲特認為，美股前景雖看好，但普遍存在估值過高問題。巴菲特在先前多次透露，他喜歡的股票溢價過高，甚至面臨私募股權激烈競爭。

巴菲特去年在年度股東大會上就提到，波克夏必須要有能迅速動用資金，以便於機會來臨時可以進行大行收購的行動，即使持有指數型基金，會比持有美國國債還來得好。

據外國財經媒體報導，巴菲特助手Debbie Bosanek表示，這些動作是該公司退休基金計畫的一部分。有分析師認為，波克夏去年Q4增持行動，可說是對ETF最大背書，大型投資機構把資金放在ETF當中，維持對市場持有部位，並減少投資部位受到該公司創記錄持有現金影響。

(中時電子報)