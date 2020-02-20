達騰娛樂與KKTV共同出品2020年首部BL電視電影網路短劇《2020因為愛你》，2月14西洋情人節開播，首周即衝上KKTV華語劇排行榜亞軍，且在全球7個不同的語言地區造成網路熱門話題。

該劇無論劇情、演員顏值、與拍攝精緻度等，均受到網友稱讚肯定。即便首播日碰上夯劇《想見你》、韓劇《愛的迫降》完結篇，仍衝出自己的一片粉紅泡泡幸福感，對劇中3對CP經典親密畫面十分如癡如醉。

該劇6位主角李時剛、徐謀俊、郭宇宸、蘇韋華、張又瑋、黃士杰勤跑宣傳通告，發現身邊聚集的粉絲越來越多，甚至一到通告現場，就有粉絲準備好飲料跟點心；讓被照顧的六帥都很感動，粉絲也頻頻敲碗，希望劇組可以趕快舉辦見面會，與六帥有更親密接觸的機會。

粉絲大膽許願說：「我們也要熊抱！還有壁咚吻！還有摩托車壓身！」

《2020因為愛你》目前在日本、泰國、菲律賓、越南、印度、馬來西亞、新加坡、美洲、大洋洲等地區同步播出，導演周美玲嚴謹的態度成熟駕馭整部片的流暢度，讓網友直呼每集只有12分鐘太不過癮了。

該劇在KKTV每周五、六，早上11點更新播出，讓上班族的腐女們可以利用中午休息時間輕鬆追劇。本周將播出第3集跟第4集，敬請準時收看。

(旺報 )