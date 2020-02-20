餐飲業者防疫情改賣外送外帶餐，但仍持續消毒以防萬一。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮1家餐廳針對新冠肺炎疫情持續擴散，決定20日起停止店內用餐，只接外帶外送餐，店家表示店內用餐人潮聚集，為了減少染疫機率，即使會因此減少收入，也只能暫時用這種方法因應；其他餐飲業者也有意跟進，或是加強店內消毒讓顧客安心。

新冠肺炎確診人數持續增加，1名白牌計程車司機的病亡更增加民眾恐慌，北港鎮1家餐廳業者擔心疫情擴大，決定即日起停止店內用餐，請顧客來電訂餐再外送或外帶，藉此減少家人與顧客感染疫情的機率。

這名業者表示，雲林縣還未傳出確診案例，但餐廳顧客來自全省各地，他又不便詢問顧客來自何處，這幾天生意並未受到影響，這種情況讓他又憂又喜，喜的是客人肯定他的菜色，不畏疫情來消費，但也很擔憂顧客聚在餐廳小空間，增加染疫機率。

業者認為目前有不少病例是感染者沒有症狀，實在是防不勝防，與其擔心害怕，乾脆先停止店內用餐，只接外帶外送餐，雖然收入會因此減少，但至少還不致於影響生計，預計先實施1星期左右，視情況再決定是否延長，顧客也都很支持他的作法。

其他餐廳業者指出，最近來店客人減少約1、2成，外送外賣則增加2成以上，業績算是持平，主要是在店用餐的消費額較高，外送外賣的消費額較低。目前會加強消毒工作讓顧客安心，但若疫情持續蔓延，也不排除停止店內用餐，只接外帶外送餐。

(中時 )