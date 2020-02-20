因應新冠肺炎疫情、確保國內口罩供應，經濟部於2月23日公告，延長口罩出口禁令至4月30日止。

財政部關務署原在1月底設定旅客攜帶口罩出境，每人僅限5盒，期限至2月23日，但關務署20日經內部會議後，決定順應經濟部政策，將每人5盒上限政策一併延長至4月30日。

(工商 )