螺絲大廠世豐 (2065) 伴隨去年業績創新高，董事會決議，擬每股配息3元、配股2元；受此激勵，20日股價跳空漲停，表現亮眼，以20日收盤價50.6元估算，現金殖利率達5.92％。

世豐20日股價大漲，盤中攻上漲停，終場每股大漲4.6元，收在50.6元、單日漲幅10％，單日成交量1,220張。

世豐2019年營收為18.17億元、年增近3成，且去年前三季稅後淨利為1.22億元、年增69％，每股EPS 3.76元。法人推估，世豐去年每股稅後淨利超過5元，創歷史新高。

(工商 )

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