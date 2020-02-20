世豐螺絲業績創新高，20日股價攻上漲停板 17:142020/02/20 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 螺絲大廠世豐 (2065) 伴隨去年業績創新高，董事會決議，擬每股配息3元、配股2元；受此激勵，20日股價跳空漲停，表現亮眼，以20日收盤價50.6元估算，現金殖利率達5.92％。 世豐20日股價大漲，盤中攻上漲停，終場每股大漲4.6元，收在50.6元、單日漲幅10％，單日成交量1,220張。 世豐2019年營收為18.17億元、年增近3成，且去年前三季稅後淨利為1.22億元、年增69％，每股EPS 3.76元。法人推估，世豐去年每股稅後淨利超過5元，創歷史新高。 (工商 ) #世豐 #日股價 #業績 #創新高 #攻上漲停 也許您會感興趣 推薦閱讀 大同元月合併營收雖衰退 今日股價卻上漲 11:002020/02/17 財經 寶雅獲利創新高 擬配發17.1元現金股利 21:362020/02/17 財經 防疫商機 超商即食品逆勢大賣 04:102020/02/18 產業．科技 熱門股－東森 帶量上攻短多氣盛 04:102020/02/19 證券．權證 《基金》戰勝疫情，兩檔台股基金淨值創新高 11:592020/02/19 財經 德國去年出口規模創新高 19:322020/02/19 財經 旅客急減 元月OIU只賣出1張 04:102020/02/20 財經要聞 11檔高殖利率 外資追捧 04:102020/02/20 證券．權證 美股不甩疫情創新高 台股連二日反彈 09:102020/02/20 財經 《鋼鐵股》現金殖利率達6.5％，世豐攻頂 10:002020/02/20 財經 財經熱門新聞 南韓半導體廠淪陷！1員工驚現肺炎症狀 800人遭隔離 - 財經 醫療人員執勤染新冠肺炎 是國壽保戶慰問5萬 - 財經 - 工商 肺炎免疫 末日博士開金口：今年四大經濟危機 - 財經 台積電死敵大逆襲！ 驚爆7奈米EUV最新戰況 - 財經 義联集團旗下萬豪酒店、御宿旅館集團九如館開幕均延後 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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