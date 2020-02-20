高市公車車廂內廣告區出現「绿色出行，文明乘车」簡體字標語引發網友質疑，時代力量高市鳳山區議員黃捷大酸「是不小心、還是不用心？」。交通局則解釋，該圖為路線圖夾板底圖，已全數將問題車次召回撤除。

暨先前高雄市警局交通安全宣導文宣品出現五星旗、台中市警局交通安全宣導文宣品出現卡通大陸女交警事件後，高市又發生公車出現簡體字事件。

19日有網友在Facebook社團「公民割草行動」中貼出照片，表示自己搭乘高市「黃2」公車，赫然發現車上的標語是「绿色出行，文明乘车」，令他感到十分詫異，並留言質疑自己在高雄市還是在大陸，貼文也引發網友熱議。

交通局解釋，該車體在台灣組裝製造，部分零組件是進口，貼簡體字的是路線圖夾板的底圖，已將其撤除。該電動公車有依交通部規定製造，經相關車輛形式、安全檢驗並符合規定後，領得車牌上路營運。

黃捷認為，這種「不小心寫上中國式標語、圖樣、簡體字」的情形，在過去1年其實已經屢見不鮮，希望高雄市政府能更加強有大陸文化統戰疑慮的審查，並負起相關督導責任，避免引起市民恐慌。

(中時 )