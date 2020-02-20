一名台北市林姓人妻因為接送孩子到幼稚園上下課，與另外一名學童的周姓父親日久生情，更多次發生性關係，結果人妻不慎懷孕，跟丈夫坦承才讓整起姦情曝光。丈夫得知妻子出軌大受打擊，憤而提告，台北地檢署依妨害家庭罪起訴林姓人妻和周姓男子。

根據判決指出，林姓人妻接送孩子上學時，認識孩子同班同學已離婚的周姓父親，2人因為暢聊「父母經」日漸熟悉、日久生情，展開不倫戀，多次發生性關係。林姓人妻於2019年發覺自己懷孕，經推算時間並非丈夫的孩子，決定跟丈夫坦承「婚外情」。

丈夫得知消息後深受打擊，決定提告周男和妻子妨害家庭，但事後她念及與妻子的舊情，因此心軟叮嚀檢警，妻子身體不好、事發後精神狀況不佳，所以辦案過程要特別留意。丈夫不忘體貼的叮嚀傳到林姓人妻耳裡，讓她相當感動。

日前台北地檢署通知林姓人妻與周男到案說明，全案偵結後，依妨害家庭罪起訴2人。

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(中時電子報)