國民黨主席候選人郝龍斌昨天表示若當選主席，當務之急是協助韓避免罷免的挑戰。另位候選人江啟臣今天出席立法實務研討會也說，任何人當黨主席都必須協助韓度過罷免的挑戰，不光黨主席，因罷韓背後代表的意義形同否決、否認國民黨；韓市長是國民黨一份子，也是代表國民黨在地方的執政者，執政好壞也攸關國民黨的未來；國民黨能做好改革，相信有助韓度過罷免的挑戰；韓能專心把市政做最好，重新找回人民對他的信任及支持，與國民黨能徹底把改革做好，兩者是相輔相成的。

有關國民黨立委吳斯懷是否進國防委員會，江啟臣說，每位委員的權利義務都均等，在黨團自主下，黨團有運作規則要遵循，過去歷屆都如此，包括分配委員會依資歷及黨團規定作積分，積分高的優先挑選，沒依志願被挑選的就是協調，協調不成就抽籤。他自己也是如此，過去第一志願想去的委員會去不了，也沒抽到，這就是遵照黨團的規定，就算沒到自己想要的委員會，仍鼓勵委員到專業的委員會發揮自己專業，仍可以表現，只要是立委在八個委員會都可表現，因此鼓勵吳斯懷在內用專業為民喉舌，扮演最好的在野黨。

對於吳斯懷書面質詢指台灣畢竟是弱者，不應向中國挑釁。江啟臣說，基本上，吳是軍人出身，應該了解目前國防的狀況，站在監督執政的角色從專業提出意見，但能否在受訪時講得很清楚是一回事，有可能講的不夠完整，他期待吳在未來質詢及相關法案辯論中，能提供更完整的論述及資料。我們不希望兩岸衝突，不是畏戰，是備戰而不求戰，台灣安全永遠是心中的第一位，國防也是如此。在野的天職是為人民講話，捍衛國人生命財產安全。

對於綠營認為國民黨在防疫難加分，加上吳斯懷對罷韓有推波助瀾作用，使罷韓成功。江啟臣呼籲，大家把心思放在防疫，韓市長現在也是把心思放在防疫及市政，我們把這些事做好才最重要，這也是民眾的期待。

至於新冠肺炎紓困例條的內容，江啟臣表示，條例剛送出政院到立法院，朝野都提版本的是否有各自堅持，執政的民進黨團應釋出善意，尊重各黨意見，大家通盤徹底討論，畢竟是民生法案且是涉及人民生活，應詳細討論，要快速通過，不是倉促通過。

至於是否要暫緩黨主席補選？江啟臣說，疫情都在變化中，要尊重專業，只要是防疫的，需要大家配合，大家就要配合。補選之事，仍是防疫優先，尊重黨中央決定。

媒體問江今天找網紅歷史哥直播，是否與郝龍斌昨天找網紅直播別苗頭，爭搶韓粉票。江說，這是外界的看法，他與歷史哥直播已非首次，立委選戰時就與歷史直播，也先約日後直播談國民黨改革；他現在選黨主席，爭取所有黨員支持，不分任何領域或年齡，只要是國民黨員及支持者，都是他要去訴求的對象。

江啟臣下午出席國民黨立法實務研討會時，受訪作上述表示。

(中時 )