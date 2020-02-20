中信兄弟與樂天桃猿隊20日進行自辦熱身賽，桃猿隊派出一軍實力陣容，「暴力猿」打線甦醒，雖然兄弟在最後半局力挽狂瀾攻下5分，不過仍由桃猿以12比10獲勝，是桃猿今年熱身賽首勝，也是兄弟今年首敗。而兄弟新簽下的洋投羅傑斯首度對上中職球隊，3.1局失7分不盡理想。

兄弟前5場熱身賽共記敲13轟、狂攻63分，拿下5連勝，而桃猿則包含石垣島對戰羅德隊在內，賽前吞下4連敗。今日兄弟新洋投羅傑斯先發3.1局被敲9支安打，包含首局林泓育、朱育賢「背靠背全壘打」，共失7分落寞退場。羅傑斯有大聯盟資歷，還曾是韓職單季最高新洋將，首度在台亮相是15日與高麗大學交流賽，此次為他首度面對中職球隊，狀況還有待觀察。

而桃猿翁瑋均與洪聖欽分別投2局後退場，都因全壘打失分，翁瑋均1局下半遭林智勝2分炮狙擊、洪聖欽則在3局下半挨張志豪陽春炮。

桃猿陳晨威單場3安猛打賞。（樂天桃猿提供／鄧心瑜傳真）

桃猿在4局上半攻下大局，1出局一、二壘有人時，羅傑斯退場由陳柏豪接手，不過無法壓制桃猿打線，林立、郭嚴文、林泓育、朱育賢連續4支安打搶分，此局桃猿攻下4分大局，將比分拉開至9比3大幅領先。

8局上半廖建富對吳哲源敲出2分炮，將比分拉開至12比5領先，不過兄弟在9局下半仍不放棄，面對桃猿「守護神」陳禹勳，在2人出局後攻勢不斷，陳偉漢、周思齊、陳子鴻、岳東華、林明杰連續5支安打攻5分，讓桃猿捏一把冷汗，不過最後仍由桃猿以12比10帶走勝利，也是曾豪駒職掌總教練後的首勝。

此戰樂天桃猿共敲19支安打，包含林泓育、朱育賢、廖健富全壘打，其中陳晨威單場3安猛打賞；郭嚴文、林泓煜皆打出3支3後退場休息。投手部分先後派出翁瑋均、洪聖欽、黃子鵬、林柏佑、蘇俊璋、陳禹勳，僅林柏佑、蘇俊璋無失分，先發的翁瑋均2局失2分，陳禹勳則是1局失5分。

中信兄弟則有林智勝、張志豪開轟，替補上陣的小將岳東華有單場3支3好表現。投手部分先後由羅傑斯、陳柏豪、周壘、林丞軒、吳哲源、鄭凱文上場，林丞軒及鄭凱文皆為1局無失分，羅傑斯3.1局失7分。

(中時 )