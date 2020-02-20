大陸國務院新聞辦公室2月20日在湖北武漢舉行新聞發布會。中央指導組成員、國務院副秘書長丁向陽表示，對於外國公民在華確診或疑似患有新冠肺炎的病例，中方根據相關法律規定，尊重當事人意願的基礎上，已將病例情況等通報給有關國家駐華使領館。

他表示，截至2月19日18時，外國公民在華確診病例有29例，有18人已治癒出院，有2例死亡，有9人正在接受隔離治療。他說，政府高度重視在華外國公民生命安全，對在華感染新冠肺炎的外國公民會一視同仁，進行及時有效的救治。

(旺報 )