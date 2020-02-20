已有29例外國公民在陸確診新冠肺炎 2例死亡 17:232020/02/20 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2月17日，醫護人員在武漢大學中南醫院查看一名新冠肺炎患者的醫學影像。（照片取自新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院新聞辦公室2月20日在湖北武漢舉行新聞發布會。中央指導組成員、國務院副秘書長丁向陽表示，對於外國公民在華確診或疑似患有新冠肺炎的病例，中方根據相關法律規定，尊重當事人意願的基礎上，已將病例情況等通報給有關國家駐華使領館。 他表示，截至2月19日18時，外國公民在華確診病例有29例，有18人已治癒出院，有2例死亡，有9人正在接受隔離治療。他說，政府高度重視在華外國公民生命安全，對在華感染新冠肺炎的外國公民會一視同仁，進行及時有效的救治。 (旺報 ) #國務院 #湖北 #武漢 #武漢肺炎 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 大突破！陸第一、二例遺體解剖 取得2病理已送檢 22:122020/02/16 兩岸 抗疫心聲專家篇／從抗煞英雄到新冠肺炎諮詢召集人！無疫不與 張上淳力守防線 04:102020/02/17 生活新聞 鑽石公主號44名美人確診 美：旅遊禁令不含台灣 08:462020/02/17 國際 澎湖1男居家檢疫搞失聯 從嚴開罰 16:552020/02/17 社會 高雄計程車嘆歹命業績減半 籲政府補助油料 20:332020/02/17 生活 高雄檳榔攤遭搶 女喊「我得新冠肺炎」嚇跑強盜 08:412020/02/18 社會 新冠肺炎重創旅遊業 台東率先推出消費券 11:362020/02/18 生活 苗縣府加強防疫 20日起進出辦公大樓量體溫 16:382020/02/18 生活 防疫停學 KKBOX 與 KKTV 宣布學生族群開學前免費用 12:522020/02/19 科技 認政府控制 美將5陸媒列外國使團 01:332020/02/20 兩岸要聞 兩岸熱門新聞 武漢病例比湖北省多？陸媒一張圖曝「難以言喻」實情！ - 兩岸 損失慘重！武漢華中科技大學2周內5教授病逝 - 時政 陸外交部：堅決反對印度政要赴藏南地區活動 - 兩岸 新冠肺炎死亡超痛苦 醫生曝：全程清醒慘叫、逐漸窒息 - 兩岸 武漢新書記：今後再有居家患者 就拿區委書記是問！ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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