美國「疾病管制與預防中心」（CDC）將台灣列為已發生社區傳播的名單，對此，外交部發言人歐江安回應表示，目前我國並不符合社區傳播要件。外交部已經依據我國目前的實際狀況要求美方改正。

歐江安說，依照定義，「社區傳播」必須符合四個要件，包括：

1-「確定病例無法找出感染來源」；

2-「本地感染的個案遠超過境外感染的個案數；

3-「已經出現持續性、連續性的一個傳播鏈 」；

4-「廣泛地發生有群聚的事件」。

(中時 )