國民黨20日召開「立法實務研討會」，兩位黨主席候選人江啟臣（右）、郝龍斌（左）出席會議，依序上台發表政見，爭取與會的從政黨員同志支持。（劉宗龍攝）

國民黨20日召開「立法實務研討會」，兩位黨主席候選人江啟臣（右）、郝龍斌（左）出席會議，依序上台發表政見，江啟臣結束發言後趨前向郝龍斌握手致意。（劉宗龍攝）

國民黨今天舉行立法實務研討會，有別過往討論優修法案外，由於黨主席補選在即，會議也邀請兩位候選人郝龍斌與江啟臣到場發表政見。兩人不約而同提到國民黨不受青年支持的痛處，並在藍委前較勁，江說，危機不在世代交替而是沒有下一代，郝認為，斷絕政治買辦才能讓兩岸交流重回正軌，擺脫又老又紅標籤，另郝也說堅持守護高雄，全力支持韓國瑜。

江啟臣高聲疾呼「國民黨要勇敢改變，做出與過去不一樣的做法」，強調民主、創新、公益是國民黨的國父孫中山的創黨理念與核心價值，每位民代都要謹記在心。

江啟臣語重心長地說，國民黨歷經2016、2020敗選海嘯，前者或許可歸結於八年執政包袱，但後者可能有一半原因在自己，首先2020選舉年輕支持度恐怕僅兩成，慘不忍睹，危機不在世代交替而是沒有下一代，其次是輸在論述、制度、網路化。

江啟臣期許自己補選任期內，推動組織扁平化、溝通網路化、服務數位化、經營在地化與視野國際化等五大黨務改革，未來由黨中央整合黨團、智庫，形成緊密的鐵三角，發揮最強戰鬥力，黨中央需快速反映民意，讓中央與地方黨團有所依循。

江啟臣說，至於關乎路線、立場，乃至於核心價值的討論，則透過工作坊與論壇，讓內部開放討論，關起門來大鳴大放，形成共識後對外口徑一致，這也是國民黨需要建立的文化。

隨後輪到郝龍斌上台發表政見，開門見山地提及絕不容許任何人出賣中華民國、國民黨、更不會把黨主席當成政治跳板等「三不」，以及沒有私心，全心全意找尋未來中興之主。

接著，郝龍斌表態力挺韓國瑜，絕不能讓韓被罷免，他說，韓國瑜是國民黨的總統候選人，不能因為敗選就棄他不顧，國民黨也背負高雄市民深切期待。

外界質疑郝龍斌擔任過四屆副主席，卻未在敗選之祭負責任離開，郝引用已故NBA巨星Kobe Bryant的「我可以接受失敗，但絕不接受放棄」來說明，從挫折汲取教訓，幫助黨浴火重生。

郝龍斌也剖析國民黨不受年輕人支持的原因是「又老又紅」的刻板印象，也就是包含官僚氣息、菁英身段、老大心態、自私自利、不知民間疾苦的守舊政黨文化，兩岸論述被貼上親共標籤，「其實政治買辦藍綠都有，只是因為國民黨在兩岸交流做的比較多」。

郝龍斌說，國民黨改革的第一步就是改變又老又紅的形象，尤其要斷絕政治買辦，才能讓兩岸交流回到正軌，若當選黨主席，將在黨章中明訂杜絕政治買辦規範，若違反用黨紀處分。

郝龍斌意有所指地說，黨的世代傳承才是正道，為黨注入新血，不一定表示年輕人做黨主席，而是要憑藉歷練、魄力與對黨的改革態度才是黨主席的條件。為爭取青年支持，國民黨要要了解並解決青年的居住、就業等問題。

郝龍斌舉自己任智庫副執行長經驗說，智庫要成為立法院與地方議會黨團的槍火彈藥後勤中心，以地方包圍中央，才能重返執政。

(中時 )