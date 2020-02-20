大陸「新冠肺炎」（COVID-19）疫情肆虐，高雄財政局和高雄銀行合作，推出「抗疫三部曲：減稅、延繳、線上辦」、以及「齊心防疫高銀最相挺方案」，其中，針對微型企業的金融協助措施，則是年利率只有1.58％的3年期貸款，金額最高50萬元，資本額3,000萬元以上的工商企業，則可申請專案貸款週轉金，上限金額最高3,000萬元，擔保貸款利率只有1.50％。

高雄銀行（2836）20日表示，大陸「新冠肺炎」（COVID-19）蔓延，高雄銀行秉持立足高雄、善盡企業社會責任的精神，配合高雄市政府防疫政策，推出「齊心防疫高銀最相挺方案」貸款，貸款金額最高50萬元，利率1.58%，貸款期間3年，免收開辦費，並移送信保基金保證9.5成，申辦期間至109年6月30日為止。

高銀表示，「齊心防疫高銀最相挺方案」的適用對象，只要是受到大陸「新冠肺炎」疫情直接或間接影響者，同時必須設籍於高雄市者，依法辦理公司登記、有限合夥、商業或稅籍登記，員工人數 10 人以下的營利事業，以協助在地微型企業，提高資金調度能力，安然度過可能的疫情衝擊。

此一利率1.58％的專案，同樣適用於設籍高雄市的新住民，辦有稅籍登記、員工人數10人以下的公司行號，如果尚未取得本國身分證者，則須保證人1名。

針對配合高雄市政府推動振興產業發展政策，購置(建)土地、廠房、營業處所及營運周轉所需資金的工商企業，高雄銀行也將提撥專案資金，辦理優惠貸款。

高銀表示，凡是在高雄市設立登記，且實收資本額達新台幣3,000萬元的工商企業，單一客戶申貸此一專案貸款週轉金上限3,000萬元，分為1年和3年的短期、中期融資，如果屬於擔保貸款，依照高銀1年期定儲機動利率(現為 1.15％)，加計 0.35％，合計約1.50％，如屬信用貸款，利率大約2.18％。

有關稅賦減免與優惠部份，高雄財政局20日指出，為了協助受到大陸「新冠肺炎」疫情衝擊的中小企業、店家及一般民眾，推出「抗疫三部曲：減稅、延繳、線上辦」。

高雄財政局表示，受到疫情衝擊，影響營業者，可申請減徵娛樂稅額，對於因隔離檢疫，無法在規定期限內繳稅的納稅人，可於隔離或檢疫結束後10日內，申請延期或分期繳納房屋稅、地價稅、牌照稅及娛樂稅等地方稅款。

(工商 )