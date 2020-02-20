華冠投顧分析師吳官隆表示，美股四大指數19日全面走揚，陸股20日也再度回神，成功站穩季線外，也順利攻至年前長黑日K棒位置，加上上證指數到達3,000點附近的短線壓力區，近期恐會有調節賣壓出籠，但在陸方貨幣寬鬆的支撐下，後市並無須悲觀，以來回操作掌握價差。

至於台股受權值股及蘋概股普遍走跌拖累，終場下滑33.75點，收在11,725.09點，櫃買指數則呈現量增小漲格局，主要由功率放大器（PA）、記憶體及ABF基板相關個股帶動。

個股方面，本周納入投資組合的元大滬深300正2，接續19日帶量上攻的氣勢，20日再度上漲0.2元，以17.4元作收，KD指標持續轉強，預期21日仍有望隨陸股再次進攻。

操作方面，因類股走勢分歧，以個股表現為主，近日宜把手上龍頭股換成中小型股票，汰弱留強，靈活彈性操作，留意短線急漲股的風險外，跌深股若有合適進場時機也可進場布局。

(工商 )