運達投顧分析師洪任浚表示，台股月均線扣抵值尚有4日的高值要扣，一條下彎的均線是壓力而非支撐，反彈觸碰壓力區當然會有調節性賣壓出籠，台股持續呈現盤整格局，然盤整走勢對大盤而言並非壞事，以去年8月受中美貿易戰影響出現連續性重挫的經驗，當時盤整最終以一個帶量長紅突破表態，而扣抵值準備扣低時，也帶動均線轉為上揚，多空趨勢在均線翻揚後開始逆轉，因此在多頭來臨前必須先行布局。

類股方面，產業成長性最佳的5G族群，即使面臨疫情影響也不會停止建設的腳步，因此從晶圓代工到矽晶圓都陸續獲買盤進場加持，短線漲多勢必會有調節性賣壓，追價風險也會增加，因此強勢股必須買在短線的支撐位置。個股方面，本周納入投資組合的台勝科，矽晶圓產業在供需平衡下，報價有望走揚。

此外，後續也要持續關注下游的電子零組件需求，基地台規格提升後對於銅箔的需求也會增加，短線儘管受到市場信心不足，股價維持區間整理，但扣抵值扣抵低值後，將利於趨勢的轉變。

(工商 )