摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，台股20日開高走低，未能成功站上季線，終場小跌0.29％，持續在11,600～11,800點間做橫盤整理，反觀櫃買指數卻跳空上漲，終場漲幅達0.42％，資金明顯轉往中小型電子股，主因為櫃買指數1月30日跌幅明顯高於大盤，造成多檔中小型電子股基期相對偏低，吸引不少法人資金轉入，因此在大盤站穩季線前仍以中小型電子股為主要操作標的。

近日類股漲跌分歧，多數類股較難有連續性的漲勢，唯獨矽晶圓呈現強者恆強態勢，短線上可朝相關個股擇優布局外，基期偏低的漲價概念股也可持續留意。

個股方面，本周納入投資組合的中美晶，儘管大盤表現疲弱，股價仍持續創波段新高，顯示法人並不只想賺短線價差，若從周線格局觀察，漲勢有望延續至下周。

現階段操作則應暫時擺脫大盤漲跌的迷失，沒有指數的框架，才有機會在台股橫盤整理中找到相對強勢的小型股、題材股，投資人也不需要執著在強勢產業中選股，畢竟近期盤面凌亂，以個股表現為主。

(工商 )