倫元投顧分析師陳學進表示，台股20日開高震盪走低，終場下跌33.75點，跌幅0.29％，收在11,725.09點，櫃買指數表現相對強勢，終場上漲0.62點，漲幅0.42％，以147.91點作收。

三大法人方面，外資轉賣83.43億元，投信續賣2.28億元，自營商續買13.83億元，惟外資於台指期貨市場上減碼5,521口多單，累計淨多單部位為25,807口，心態轉趨謹慎保守。

儘管新冠肺炎新增病例持續遞減，但整體疫情尚未獲得穩定控制，加上整體電子產業復工進度緩慢、原物料供應鏈遭受衝擊，以及蘋果示警本季營收恐無法達標、iPhone SE2也可能無法在2月底如期量產，在蘋概股表現疲弱及市場信心尚未復原下，整體盤勢上攻氣勢遭受壓抑。

雖然大盤20日並未能夠持續帶量上攻，然投資人無須過度緊張，因新冠肺炎疫情就算拖累今年第一季整體上市櫃公司營運表現，利空也已被市場逐步消化，預期未來疫情獲得有效控制後，需求必將再度湧現，3、4月整體景氣將會好轉，第二季經濟也將比第一季要好。

個股方面，本周納入投資組合的太極，股價20日持續走揚，多方趨勢向上且法人大戶偏多心態不變前，只要量價不失控，後市仍有續漲再創新高的機會。

此外，國際股市紛紛光復「武漢防線」的空方缺口，不論是美股四大指數、德國法蘭克福指數、法國巴黎指數，甚至疫情重災區的陸股皆已回升至起跌點，深圳指數更在「V轉」補缺後，創下近1年半新高，因此預期台股只要守穩關鍵支撐11,639點不破，震盪逢回偏多策略就無須改變。

(工商 )