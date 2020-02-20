蔡英文總統20日視察竹南國家衛生研究院。〔謝明俊攝〕

蔡英文總統20日視察竹南國家衛生研究院，國衛院副院長司徒惠康表示國衛院已經成功合成瑞德西韋。〔謝明俊攝

蔡英文總統20日視察竹南國家衛生研究院，表示已準備好接回武漢台胞。〔謝明俊攝

蔡英文視察竹南國家衛生研究院

蔡英文視察竹南國衛院

蔡英文總統關心新冠肺炎疫情，20日下午前往苗栗竹南國家衛生研究院，了解最新疫苗與藥物研發進度，據國衛院副院長司徒惠康表示，國衛院已經成功合成出抗疫藥品瑞德西韋，並可在二周內增量生產。蔡總統肯定國衛院平日厚植研發實力，能在疫情爆發時迅速投入，也期勉能在最短時間內有所突破，讓國人安心。

蔡總統是在20日下午抵達國衛院，梁賡義院長在簡報時表示，國衛院做為國內唯一的任務導向醫藥衛生研究機構，在國家面臨重大醫藥衛生議題時，皆能積極主動提出對策，協助政府解決問題，像是過去遇到腸病毒、SARS、禽流感、塑化劑及登革熱等公衛重大事件，國衛院每一次都是挺身而出，此次面對「嚴重特殊傳染性肺炎」也不例外。

國衛院副院長司徒惠康接續簡報指出，國衛院針對新冠肺炎，藉由自行開發的人工智慧藥物分析與藥效預測系統，從現有藥庫進行篩選，搜尋可能抑制嚴重特殊傳染性肺炎病毒的藥物，並從老藥尋找可能具抑制嚴重特殊傳染性肺炎病毒的藥物，並且，國衛院生藥所進行多年娃兒藤生物鹼及其衍生物的藥物開發，已可利用藥物篩選平台技術測試抑制嚴重特殊傳染性肺炎病毒的效果。

司徒惠康並公開宣布，目前瑞德西衛已被美國證實可對抗新冠肺炎，目前國衛院已經完成瑞德西韋毫克級的合成，純度97％。預計在兩星期內就可以提升到公克級合成，未來可以配合疫情爆發時國家所需，希望是備而不用。

蔡總統隨後前往國衛院生物製劑廠了解疫苗研發現況，實地慰勉研發人員的辛勞。蔡總統表示，防疫視同作戰，而疫苗、快篩試劑與藥物就是最好的後勤支援。國衛院作為一個以任務為導向的研究機構，過去已累積可觀的研究能量，期盼國衛院能在最短時間內傳出捷報。

(中時 )