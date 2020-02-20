韓國在今（20）日宣布新增31例新冠肺炎確診病例後，總數來到82例，同時也宣布疫情進入社區傳播階段，而我國中央流行疫情指揮中心也表示，即日起將南韓的旅遊疫情建議提升至第一級（Watch），提醒民眾要特別注意。

韓國近來沒有疫區旅遊史、無患者接觸史的新冠肺炎確診病例越來越多，在19日時就多出20名，大多都與確診患者去過的教堂有關，因此專家認為新冠病毒已經在社區內擴散開來，目前正在商討如何應對，韓國中央事故對應本部長、保健福祉部副部長金剛立對此表示，新冠肺炎在韓國已經擴散的十分嚴重。

而中央流行疫情指揮中心表示，南韓近來新冠肺炎確診病例上升非常快速，目前共計超過80例，且約70%都是當地感染，還有6名患者的感染源不明，因此提升旅遊疫情建議至第一級（Watch），提醒民眾注意預防措施。

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(中時電子報)