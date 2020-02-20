◎配量口罩新政策 藥師搖頭苦撐

中央全面徵收醫療用口罩，並透過藥局限量配售，依舊無法解決排隊搶購問題，中央因應開學在即改變政策，每個配售藥局據點兒童口罩從原本的50片增加到200片，成人口罩也配額也增加到400片，希望能夠降緩口罩之亂，藥局人員對此只能搖頭苦笑，因為如此一來就得耗費更多時間分裝口罩，嚴重影響正常工作及休息時間。

◎如何延長口罩壽命？就學這招

開學在即，為了讓每周4片口罩可以更盡其用，雲林虎尾國中20日請裁縫老師張春美教授做布口罩及口罩套，主任林永欽等多位老師都一起學，準備當種子教師，開學後教會每個學生DIY屬於自己的布口罩及口罩套，一個醫療口罩搭配自製的布口罩可重覆使用多次，大幅減輕口罩短缺壓力。

◎郵輪旅客明返台 大陣仗迎接

19名乘坐日本鑽石公主號郵輪的台籍旅客，預計明日晚間搭機抵台，為求慎重，衛福部特地準備10餘輛救護車，將下機旅客直接送往醫院負壓病房，進一步檢疫及隔離。

◎陸專家：新冠肺炎可能轉變成慢性病

大陸工程院副院長、呼吸與危重症醫學專家王辰19日表示，17年前的SARS雖然傳播性及致病性很強，但來得快去得快、不容易在人間存活及持續傳播。與SARS相比，新冠肺炎可能轉成慢性，像流感一樣長期存在，呼籲要做好準備。

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