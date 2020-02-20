市場看好蘋果新機拉貨可望自第2季開始增溫，華通(2313)不僅第1季可望優於去年同期，法人亦看好華通第2季營運可望受惠蘋果新機拉貨效益，今天三大法人同步大買華通，激勵華通股價逆勢收高。

儘管蘋果因大陸新冠肺炎疫情及大陸地區復工緩慢下調本季財測，但市場看好蘋果新機拉貨可望自第2季開始增溫，台灣有廠區的蘋果供應商可望成為主要受惠者，華通及台郡(6269)今天都獲外資同步買進，華通更是三大法人買超第一名的零組件廠。

華通現有台灣蘆竹及大園、大陸惠州及重慶四個廠區，其中蘆竹及大園廠各約有30萬平方英呎產能，重慶廠約40萬平方英呎，惠州廠約120萬平方英呎。

由於華通有台灣蘆竹及大園兩個廠區，且農曆年期間，重慶廠及惠州廠留守員工很多，目前整體復工率還不錯，生產未受到疫情太多影響。

受惠於中高階HDI板及軟硬結合板需求強勁，華通1月合併營收40.45億元，年成長0.74%，華通表示，從目前訂單來看，第1季營運審慎樂觀，有機會比去年同期好。

(時報資訊)