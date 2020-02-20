宏碁(2353)董事長陳俊聖上任6年來，持續優化核心事業和新事業。至去年底，宏碁的新事業營收占比達14%，而獲利占比則達16.7%。預計今年新事業的營收和獲利成長都可望再上層樓，成長速度可能會比核心事業更快。陳俊聖表示，核心事業不好做，新事業難度更高。但不管是核心還是新事業，都要進一步優化。至於優化的方向，每一個事業體都不一樣。陳俊聖也預告，下個月開始宏碁的新事業，會有5家公司有公開資訊。推動新事業上興櫃，員工也會優化，宏碁要成為未來型的公司，讓新的、年輕的員工有一個新舞台。

宏碁的新事業公司包括：Gadge tec、HSN、Altos、ACSI、Aopen、Sertec360、AEB、AST、Weblink等。陳俊聖表示，其實上述的公司，有些公司已經不新了，只不過，過去沒有被重視；現在要進行優化，創造應有的價值。例如，這波疫情造成宅經濟盛行，而宏碁旗下的新事業公司Weblink就是任天堂台灣唯一的總代理，Weblink預計在下個月上興櫃。讓新事業IPO就是一個優化的過程。

在核心事業上，陳俊聖很自信地表示，宏碁的專利核心技術台灣排名第二，有500多個專利僅次於台積電(2330)，其中單單是散熱的專利超過300個，宏碁在散熱技術上做到好做到足。

陳俊聖補充，宏碁創作者筆電去年在紐約發表，重點在靜音和色彩飽合，有信心是市場的領先者。宏碁創作者筆電也展開了產官學的合作，在產的部份，和建築師事務所以及數位王國合作，數位王國是處理電影後製的部分。而官的部分，和政府官方的設計獎作結合。至於學，則和包括成大，交大，台科大等建築、設計學院有合作。

(時報資訊)