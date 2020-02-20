儘管近期國際股市受疫情干擾，但美股基本面仍提供美股支撐，中長線並不看淡。富邦NASDAQ-100基金經理人楊貽甯表示，無論從企業獲利或是基本面來看，美股表現都不差，短線震盪可伺機布局。

楊貽甯指出，截至2020年2月7日止，S&P500指數已公布76%的財報中，有62%優於預期，惟受新冠肺炎疫情干擾展望部份下修，但整體表現不俗；而美國1月ISM製造業指數由47.8升至50.9重返擴張水平，幅度為近6年最高，非農就業新增人數為22.5萬人也優於預期，就業市場依然強勁，顯示基本面仍然正面。

由於美國此次受到新冠肺炎疫情影響程度相對低，預期影響有限，但後續市場關注重點在中國復工狀況，因復工是否順利，將涉及未來供貨及部分終端消費表現，以美國蘋果供應鏈來看，雖然近期庫存尚足，倘若中國疫情擴大造成復工狀況不佳，仍有負面影響，須密切關注。

而在投資標的上，由於市場風險猶存，個股震盪仍大，投資人可透過追蹤美股大盤的ETF作為配置選項，除了透過一籃子股票可避免個股波動風險，也省去個股研究上的麻煩，ETF掛牌交易也提供投資人便利性，交易成本也相對共同基金較低。

根據投信投顧公會資料顯示，截至2020年1月31日止，8檔美股ETF今年以來績效平均1.41%。8檔美股ETF包括：富邦NASDAQ-100ETF、永豐美國大型500股票ETF、新光NYSE美國核心大型權值股ETF、元大標普500ETF、國泰道瓊工業平均指數ETF、富邦標普美國特別股ETF、元大標普美國高息特別股ETF、國泰美國標普500低波動高股息。若以3個月的報酬率來看，富邦NASDAQ-100 ETF以10.45%的年化報酬率居冠。

(時報資訊)