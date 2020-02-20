許多家長帶小孩到蘆洲柳堤公園玩耍，家長反應，滑梯緩衝角度過大有點危險，市議員李坤城要求區公所盡快改善，公所經建課回應，微調工程預計25日前就可完工。（戴上容攝）

新北市蘆洲區柳堤公園因年久失修損壞，去年由市議員李坤城建議改善，公園改建後18日重新開放，許多家長帶小孩到公園玩耍，家長反應，滑梯緩衝平台不平、角度過大有點危險，李坤城要求蘆洲區公所盡快改善，蘆洲區公所經建課回應，微調工程預計25日前就可完工。

蘆洲柳堤公園緊鄰住宅是民眾運動休閒好地方，遊具日前因民眾長期使用溜冰、滑板等，造成廣場平台損壞、地面不平，另也出現排水不良、積水地滑等情形，李坤城去年會勘要求改善排水系統，另建議延伸遊具設備，打造成透水的共融式遊具場所。

柳堤公園18日開放民眾使用，許多家長帶著小朋友到場同樂，李坤城指出，家長對新增的大型溜滑梯、攀爬網等設施讚譽有加，另也反應微小的問題，「滑梯緩衝平台角度過大，小朋友滑下來屁股容易撞到，覺得有點危險」，希望他能幫忙改善。

李坤城表示，已向蘆洲區公所反應，近期會將滑梯磨平、微調角度，讓設施更安全；蘆洲區公所經建課回應，已報請廠商做微調，工程預計25日以前就可完工，歡迎民眾到場同樂。

(中時 )