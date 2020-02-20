香港李嘉誠基金會先前表示，將會籌備醫療物資送予香港前線醫護人員。昨日網上流傳一張相片，指李嘉誠坐私人飛機自紐西蘭返回香港，並用私人飛機從紐西蘭帶回當地醫療機構助購的5115件保護衣，預備贈送給香港前線醫護人員使用。

李嘉誠基金會臉書指出，首批送予香港醫護的N95已到港，並指「醫護香港一脈相連」、「即將送給醫管局」。貼文內並附有相片，顯示這次採購的N95屬3M1860S款，起碼有84箱的數量。

據《香港經濟日報》報導，繼捐資1億港元支援武漢醫護後，李嘉誠基金會在全球搜購口罩和防護物資，第一批物資已到港，今起向13個社福機構及6間長者院舍派送共25萬口罩。

基金會臉書表示，全球的高防護醫用物資供應均非常緊張，基金會不斷努力在各地採購和物色合乎標準的相關物資，以為香港緊守崗位的醫護前線送上支援。

李嘉誠基金會曾說，一直與香港醫管局緊密溝通，確保捐贈物資符合規格及適用，本周起從加拿大戴爾豪斯大學（Dalhousie University）微生物與免疫學院助購的高規格防護衣及阿聯酋贈送的N95醫療口罩，會分批運抵香港，並按醫管局統籌向醫護前線送上。

(中時電子報)