開學日在即，南州溪洲代天府擔憂校園發生群聚感染，串聯高屏10餘間宮廟送防疫物資給學校，高屏地區共計逾6000間教室受惠，將有各自的消毒液、耳溫槍。（謝佳潾攝）

開學日在即，但新冠肺炎疫情仍在延燒中，南州溪洲代天府擔憂校園發生群聚感染，1周前釋出訊息要送防疫物資給學校，結果獲得廣大迴響，不僅吸引高屏10餘間宮廟跟進、廠商也認同跟著捐，高屏地區共計逾6000間教室受惠，將有各自的消毒液、耳溫槍。

代天府指出，雖公部門有配給酒精、耳溫槍等防疫物資，但因小朋友在學校的公共衛生觀念不成熟，加上若有腸病毒、流感來攪局，整個校園的防疫工作將更吃緊，所以盼在此之前能藉民間力量供給更多，達到更有效的防疫目標。

「宮廟擔起社會責任！」代天府說，廟方想捐防疫物資的訊息傳開後，不僅獲屏東市及潮州、琉球、林邊、新埤等鄉鎮的宮廟力挺響應，要捐給所在地區學校每間教室消毒液及耳溫槍，高雄楠梓、岡山、路竹、苓雅等區也有宮廟認同跟進，高屏地區共計逾6000間教室受惠。

代天府不諱言地說，在非常時期捐出大量防疫物資，不免會被放大檢視「東西從哪來」，而這一疑問正是他們做這件事時、最感動的事，許多廠商知道他們的動機後，都直接把貨捐出來，不管是消毒液或是分裝的噴霧瓶，廠商都說接到叫貨電話時，都直接說「不賣，要捐給學校」。

除了捐贈學校外，廟方說，今年立春時出現百年首次立筊，經請示後是王爺叮囑要在22日「過平安橋法會」上準備春酒麻油雞為大家補氣祛寒，而主委決定加碼送消毒液，再次倡導衛生洗手比搶口罩重要的觀念。

(中時 )