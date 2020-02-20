楊鎮浯縣長說明，國內疫情狀況日趨嚴峻，金門酒廠適時調整生產線，投入防疫用酒精的生產，除分發全縣4萬家戶使用外，也會提供公共場所、機關學校、運輸業者和旅宿業者使用。（李金生攝）

金門酒廠生產防疫用酒精，每瓶300cc，酒精濃度是75度。（李金生攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，金門酒廠投入防疫酒精生產作業，目前已完成10萬瓶（75度）的備用產量，只待配套標籤運到即可灌裝，2月底3月初免費分發鄉親，每戶各2瓶（每瓶容量300CC），強化確保金門第一線的防疫戰力。

楊鎮浯縣長強調，國內疫情狀況日趨嚴峻，金門酒廠適時調整生產線，投入防疫用酒精的生產，除分發全縣4萬家戶使用外，也會提供公共場所、機關學校、運輸業者和旅宿業者使用，強化防疫總體能量，建構一道複合式的防疫網。目前預定先生產10萬瓶，同時酒廠的生產線也備變，若有需要可再擴大產量。

金門酒廠的生產線完成備變，若有需要可再擴大產量。（李金生攝）

針對外界質疑金酒的防疫酒精生產作業慢半拍，縣府也說明因金酒公司並無酒精製造許可，依照正常法規申請需經過環評、消防等作業流程，也受菸酒稅法的規範，快則半年慢則1年才可合法出廠。在縣府與衛福部、財政部等相關單位積極協調，最後發函中央防疫指揮中心申請「專案」許可，終獲同意徵用金酒公司專案產製防疫酒精，並贈送鄉親作為防疫使用，在非常時期善盡企業社會責任，整個過程流暢又快速。

縣府提醒，金酒公司在不惜高成本及特設獨立生產線下，投入大量原料提高酒精濃度，製程也較一般高粱酒繁複。這種防疫用酒精只能用於居家環境的清潔消毒，不可拿來飲用，平日置於通風處並蓋緊容器，使用時遠離火源，同時也不得私下買賣，以免觸法。

金門酒廠投入防疫酒精生產作業，目前已完成10萬瓶（75度）的備用產量，只待配套標籤運到即可灌裝，2月底3月初免費分發鄉親。（李金生攝）

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(中時 )