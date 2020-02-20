義守大學醫學系一年級學生陳奕宏，來自屏東瑪家鄉三和部落，平日喜歡閱讀與寫作抒發心情的他，勇奪第二屆vusam文學獎的新詩冠軍與散文亞軍，欣喜外更榮幸能為族人發聲。

由屏東縣原住民文教協會主辦的vusam文學獎，強調以原住民為主體，鼓勵創作時使用族語傳承文化，vusam蘊含種子的意思，比喻家中第一位照到太陽的孩子。

陳奕宏榮獲新詩第一名的作品「沈沈睡去」，傳達原民文化在主流社會中被迫成全與犧牲，抒發「身為傳承文化責無旁貸的我們能做些什麼」的心聲；他的第二名作品散文「舊路」，則描述原本應住在舊部落的住民，如今卻需以「遊記」來記錄回家的種種，「明明是家，但還要回家。」

陳奕宏表示，很享受閱讀與書寫過程，除了可以進入另一個世界，更能藉此獨處沉澱、排除心裡壓力，文學對他來說就是「生活的一部分」；此次得獎對他是種鼓勵，未來他希望能回原鄉回饋鄉里，更希望有機會能到蘭嶼服務，持續創造他的故事與文學作品。

陳奕宏強調，自己並非本科生，因此需要付出更多努力才能跟上學業，很感謝同學互相學習與幫助，平時他也會到醫院當志工，珍惜這些難得的機緣。

(中時 )