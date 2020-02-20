中華民國會計師公會聯合會與台灣省會計師公會捐助白米濟助弱勢已有10年時間，但屏東鄉親一直沒有機會受惠，最近在立委蘇震清媒合下來到屏東，並與屏東縣慈善團體聯合會合作，捐出千包百米送給弱勢，當中還有161包要給弱勢邊緣戶，平均分配愛心資源。

蘇震清說，他擔任立委多年，認識很多團體和協會，在會計師公會也有不少朋友，知道他們從事許多對社會付出的工作，而此次會計師公會到屏東捐贈白米，是擴散對社會的愛心，將使屏東的弱勢鄉親更加感受社會各角落充滿了愛，他要向公會表達12萬分的謝意。

會計師全聯會理事長黃奕睿表示，會計師公會一直都有愛心，至今已捐贈白米數萬包，屏東是6都以外的第2大縣市，但他們一直沒機會到屏東，這次感謝蘇震清委員的媒合，讓他們把愛心散布到屏東，盼這項活動能夠持續進行，達到拋磚引玉效果，讓社會充滿愛。

蘇震清辦公室表示，此次分送對象為東港鎮、萬丹鄉、新園鄉的低收入戶各303包、295包、241包，以及社團法人屏東縣慈善團體聯合會的屏東縣獨居老人和弱勢家庭共161包。

(中時 )