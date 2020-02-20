立法院副院長蔡其昌日前抨擊高雄市長韓國瑜「人家在防疫，你還在政治口水，這只會讓罷免更危險」。國民黨主席候選人郝龍斌今天回擊，蔡其昌的講話讓他有很深的感觸，民進黨不做防疫，反而把罷韓當成政治焦點，蔡其昌甚至將「黑韓」視為政治提款機，他呼籲「現在停止罷韓行動，真正來做防疫。」

郝龍斌說，韓市長最近對中央提出多少防疫警訊，這些警訊是中央與地方要積極配合作好防疫作戰，但蔡副院長不僅不思如何協調把防疫作好，包括高雄及全國各地作好，反而用這個做政治提款機來黑韓。其實民進黨若要把高雄的防疫做好，最基本就是不要有政治操作及政治鬥爭，現在停止罷韓活動，真正做防疫，尤其罷韓活動會增加社區感染，這是防疫最壞的示範。

郝說，他昨天公開提出不希望黨主席選舉，造成防疫漏洞或影響黨員的健康，因此他公開呼籲若社區感染發生或啟動國安機制，應該暫緩主席選舉，直到社區感染解除，評定的標準就是有沒有社區感染的危險、政府有沒有啟動國安機制，是否暫緩由黨中央決定。

對於立委吳斯懷批蔡總統像慈禧太后，提醒台灣不要輕啟戰端。郝龍斌說，他同意吳的看法，身為在野黨立委本來就要善盡在野監督的責任，發揮立委的職權。他常講，以大事小要能容，以小事大要能忍，弱者要能忍，強者要能容，這樣朝野才能共同促成立法院和諧，政務能推動。吳斯懷是國民黨立委委，在立院的表現絕對可受公評，期盼他吳為國民黨加分。

有關江啟臣找歷史哥直播，是否與他昨找另位網紅直播較勁，爭取韓粉？郝說，爭取所有認同國民黨的支持，透過直播作訴求是好方式。

有關無黨籍立委傅？ 萁恢復黨籍案，發言人徐巧芯有不同意見。郝龍斌說，徐做他發言人之前就已有這樣的認知及發言，黨不應是一言堂，黨內本來可以有不同聲音，但面對爭議應避免衝突，未來也希望這類事情透過黨內機制處理。

至於傅案的程序是否符合正義？郝說，他一再強調朋友要多、敵人要少，傅在歷次大支持國民黨候選人包括馬英九、朱立倫及韓國瑜，立院黨團已歡迎傅加入運作，今天希望黨中央釋出善意，結合在野力量監督民進黨一黨獨大的政府。

郝龍斌今天出席國民黨立法實務研討會，回應媒體時作上述表示。

(中時 )