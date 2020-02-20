美麗島電子報董座吳子嘉在總統大選期間，指國民黨候選人韓國瑜與新莊王小姐有私生女，韓國瑜對此提告，選後韓以「愛與包容」為由撤回告訴，卻遭綠營及網友揶揄「理由超瞎」；韓國瑜稍早以個人名義發布聲明，表示吳子嘉已於日前親赴高雄向他致歉，既然大選已結束，加上當前新冠肺炎疫情不可預知的變數甚多，需要社會同心防疫，選戰期間是非冤仇應可一揭而過，因此他接受吳子嘉的道歉，不願再追究。

韓國瑜的聲明內容指出，美麗島電子報董事長吳子嘉先生已於日前親赴高雄，向他表達歉意，並表示針對新莊王小姐的相關陳述內容，有查證不夠周延的瑕疵。

韓國瑜認為，既然總統大選已選完，加上當前疫情面臨不可預知的變數甚多，極需社會各界同心協力一起防疫。因此，選戰期間發生的是非冤仇應可一揭而過，所以他願意接受吳子嘉的道歉，且本於「愛與包容」的初衷不願再追究，以免雙方徒增訟累及浪費有限的司法資源。

(中時 )