因應新冠肺炎衝擊產業，行政院會今通過紓困條例草案外，同時拍板經濟部對製造業紓困集輔導轉型措施，再加碼利息補貼、技術提升、研發固本、在職充電、市場拓銷，紓困規模達34.7億元預算，同時擴大台商回流方案資格，也強化與新南向國家合作媒合，加速產業移轉布局。

新冠肺炎疫情造成我國製造業遭遇復工不順、面臨缺工，備料不除及物流受阻，連帶產生貨品無法順利出貨，業者盼政府伸出援手協助，上周行政院會通過經濟部對內需型產業紓困約166億元，今院會再加碼通過34.7億元紓困方案。

經濟部表示，為呼應業者訴求，提出「調機制」與「再加碼」兩大方向，再加碼方面，除提供利息補貼，協助業者度過資金難關，亦持續對企業即時輔導，並鼓勵創新研發，引導留用研發人員；另外，對受影響員工，開設升級轉型專班，提升職能、穩定就業，並強化市場拓銷。

調機制是由產業競爭力法展中心設置單一窗口，串聯公協會擔任溝通平台，主動關懷產業需求，並簡化急切原物料進口之文書作業程序，提升通關效率。

此外，台商回流方案將放寬，現行規定須在大陸投資2年以上，或是「根留台灣」要求在台設廠，因應新冠肺炎疫情，放寬台商回台須受美中貿易戰影響的共同資格；是否納入「無根台商」，經濟部次長王美花表示，這部分還要進一步討論。

(中時 )