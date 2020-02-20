「末日博士」魯比尼(Nouriel Roubini)再開金口：2020年全球市場將迎來四大「白天鵝」事件，要特別說明的是，魯比尼口中的「白天鵝」，其實就是一般人所說的「黑天鵝」，「黑天鵝」是無法預期經濟危機，但魯比尼認為所有的經濟危機其實都是有預兆的，只是人們視而不見。

還有值得一提的是，現在席捲全球新冠肺炎，大家都認為這會影響經濟的重大事件，但並未列入魯比尼預測，可見今年全球經濟之險，在魯比尼眼中已遠勝疫情，不愧其末日博士之名。以下就是魯比尼口中的四大「白天鵝」事件：

事件一：國際局勢惡化

首先，魯比尼認為美國主導下的全球貿易局勢存在很多不確定因素。無論是年初美伊兩國關係的惡化，還是美國與俄羅斯等國的長期糾紛，都給全球貿易秩序帶來挑戰。面對充滿不確定性的國際關係，魯比尼認為各國可能出售美元資產並將其兌換成本國貨幣，但拋售美國國債將在一定程度上阻礙美國經濟增長。

此外，魯比尼認為那些與美國關係不佳的國家，還可以將其外匯儲備轉換成另一種不太容易受到美國一級或二級制裁影響的流動性資產——即黃金，從而實現外匯儲備的多元化。事實上，俄羅斯一直大規模增持黃金，這也是金價自2019年初以來上漲30%的原因之一。魯比尼表示，在大量增持黃金的情況下，黃金的資本收益將彌補這些國家拋售美國資產造成的損失：

「到目前為止，俄羅斯等國仍在持續增加黃金儲備，但其進展相對緩慢，美國國債收益率未受明顯影響。但如果這種多樣化戰略加速推進，美國國債市場還是很有可能出現震盪的，這甚至會導致美國經濟大幅放緩。」

事件二：美國大選風波

魯比尼分析指出，如果美國大選陷入混亂，或者選情出現較大爭議，美國的海外實力將遭到削弱。有陰謀論者提出，來自世界各地的駭客甚至可能透過向美國人大量提供虛假信息來干涉美國大選。

而對於上述與美國關係不佳的國家而言，2020年可能是關鍵的一年，因為總統大選過後美國可能改變其全球政策。

事件三：網路安全遭受挑戰

第三個重大風險是，修正主義勢力還可能攻擊美國和西方金融體系——包括全球銀行間金融電信協會（SWIFT）平台。歐洲央行行長拉加德警告稱，對歐洲金融市場實行網路攻擊可能會造成6450億美元的損失。安全官員也對美國表達了類似的擔憂，因為在美國，可能遭受攻擊的電信基礎設施更多，影響也更大。

事件四：氣候危機

最後，魯比尼還提到一個引發全球關注的熱點話題：氣候危機。2020年開年至今，除了地緣政治衝突明顯升級之外，與氣候變化相關的額外中期風險也搶足了風頭，並引發了代價高昂的環境災難。澳大利亞的「史詩級林火」從去年爆發以來就一直處於失控狀態，席捲亞非大陸的蝗災更是令各國政府傷透了腦筋。

魯比尼認為，氣候變化不再是一個緩慢的過程，氣候問題對經濟和金融的負面影響已經迅速蔓延。他認為，極端天氣事件越來越頻繁、越來越嚴重，是當下的一大威脅。

上述四大風險事件的猜想，「末日」氣息濃厚，符合「末日博士」魯比尼給人一貫的形象。但無論魯比尼這些話是否是危言聳聽，美國大選、網路安全還是氣候危機，都是市場公認的重大風險，的確值得投資者重視。

(中時電子報)