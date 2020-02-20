隸屬福斯汽車集團Skoda汽車，20日在台上市全新進口跨界休旅車Scala，祭出83.9萬元起的國產價，強攻台灣快速成長的跨界休旅車市場。

因應這波新冠肺炎疫情，Scala於20日舉辦的台灣上市發表會，首度以線上直播的方式進行。

Skoda Taiwan指出，Scala在外型上除了擁有歐洲車的精練線條，更為立體的大開口水箱罩造型配上斜長形頭燈組，讓這款全新設計的掀背車在第一眼就令人驚艷。在車尾部分，Scala是第一款以英文字母取代品牌Logo圖騰的新車，狹長型的尾燈以下C型搭載在兩側，搭配動態序列方向燈，除了質感大幅提升外，辨識效果也更優化。而LED燈組也是大幅運用在這款全新歐洲掀背車款上，不僅有近光燈、日間行車燈，尾燈與剎車燈也同樣採用LED光源。至於豪華版的SCALA更升級為附頭燈清洗裝置與角落照明功能的動態幾何光束LED頭燈、動態序列式LED方向尾燈。

Scala內裝設計延續自概念車Vision RS，且是Skoda第一款採用新設計概念的市售車款。駕駛艙大幅運用高品質軟性材質，提供更佳觸感；正中間的獨立式螢幕清楚而醒目地提供駕駛者所需訊息；車門開關把手採取水晶切割線條概念，輔以按鍵上的閃亮水晶元素，清楚刻畫出品牌特色。

Scala為Skoda旗下第一款搭載福斯集團MQB底盤的車款，此模組化設計的最大優點是，可以在車身尺寸部分擁有極大彈性，為Scala打造出同級距最大的車室空間。

Skoda Taiwan表示，引進台灣市場的Scala共有兩款動力，分別為1.0升與1.5升TSI兩款渦輪增壓汽油引擎，擁有高動力兼具平均每公升17.3公里的低油耗優勢，搭配完善主被動安全配備，以及83.9萬元起，與國產同級車相當的超值定價，喊出年販千輛以上高目標，可望帶動Skoda今年新車總銷量重返7,000輛以上高點。

(工商 )