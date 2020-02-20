金融委託書徵求重開小股東門檻，金管會主委顧立雄20日親上火線解釋，增加200萬股（即2千張）的門檻，有四不澄清，一不是因為綠營立委施壓，只有銀行工會的陳清，二不會對台新金不利，亦不是對寶佳有利，寶佳早就超過0.5％的門檻，三不是保障公股權利，並沒有接受銀行工會建議，僅限工會適用，四若今年股東會改選，還有人採用張綱維手法，將檢視是否「不誠信、不正當」。

顧立雄表示，會看今年金融股東會改選情況，是否還有人利用2千張的較低門檻，分散進行一般徵求3％，進一步規避金融業負責人適格性審查，若有人再採用張網維手法，以分散帳戶徵求，意圖取得更多席次、規避持股申報及審查，金管會今年會「仔細檢視」，至於是否董事當選無效？顧立雄只說董事亦是金融業負責人，但要不要開刀撤掉董事，則未說死。

且若再出現張綱維手法，則金管會將考慮祭出新規定，即利用委託書進行一般徵求時，要搭配今年7月1日上路的持股透明行動方案，要公告一起徵求委託書的最終控制權人、最終實質受益權人，若未如實公告、聲明，則將依不誠信不正當，當選董事即無效。

金管會日前預告修正金融業委託書徵求門檻，加開200萬股（2千張）的小股東徵求門檻，已在本月13日完成預告，近期將公告，即0.5％與2千張的二門檻，都可進行一般徵求，今年股東會即將適用。

原本委託書徵求門檻是持股80萬股（800張）或持股0.2％以上，但2018年在金融業部分刪去80萬股的規定，並在2019年上路，顧立雄坦言當初就是為了解決遠航董事長張綱維以13個帳戶分散徵求委託書，以持股4％但靠委託書徵求取得17.85％股權支持，奇襲三信商銀成功獲得5席董事的問題，規避金管會對金融股東的審查，所以將委託書徵求的小股東門檻800張部分刪除。

此規定上路後有許多金融機構工會陳情，強調金融機構股本大，只留持股0.5％的門檻，對小股東是無法達到的高門檻，因此金管會又在1月15日到2月13日之間預告「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第五條修正案，再重新增加2千張（200萬股）的門檻，顧立雄表示，共有53個意見回饋，其中38個贊成，15個反對，最後金管會依預告，增加200萬股的門檻 。

顧立雄舉例，如中信金資本額近2,000億元，0.5％就是1億股，但若是瑞興銀行資本額30多億元，0.5％就是157萬股，還低於200萬股，落差相當大，為了不讓部分人因經濟狀況享有優勢，所以法規應有衡平性的設計，金管會將從金融監理上強化，不去影響委託書中性的制度。

(工商 )