聖德科斯販售的黑蒜、黑蒜精近日熱賣，幾已被被消費者掃購一空。（馮惠宜攝）

由於全球新冠肺炎疫情不斷升溫，國人除狂搶口罩、防疫酒精外，有機食品連鎖店發現近來黑蒜精、蜂膠、精力湯等商品熱賣，連位於雲林莿桐的生蒜大場也發現，近來生蒜價飆漲，彷彿有很多業者和民眾都在搶買蒜頭，而五年前開始製作黑蒜精的詠統生技公司坦言，國內外訂單爆一倍，但因為黑蒜頭需100天低溫熟成，就算現在加工生產，也要四月初才能穩定出貨。

全國有90間分店的統一集團旗下「聖德科斯」生機食品連鎖店，從1月底開始店裏販售的精力湯、雞精等可提升自我保護力的商品成長30％，最誇長的是黑蒜頭、黑蒜精、蜂膠賣到缺貨，店員表示，消費者現場沒貨還要求預訂或是宅配到府。

其黑蒜供應商詠統生物科技公司行銷企劃部副理吳晏涵表示，詠統擁有自己的生蒜場，和莿桐鄉蒜農契作，實行產銷履歷從源頭控管，通過SGS470項農藥無殘留及重金屬檢驗，以高品質的蒜頭來製作黑蒜頭，五年前成功萃取黑蒜精，行銷海內外，去年經重重審核正式在聖德科斯通路上架，一月底開始通路即不斷湧入訂單，一詢問竟發現各店都賣到缺貨。

張雅萍說，緊急調因疫情延宕無法正常外銷到大陸、新加坡、香港等地的現貨先供應內需市場，也加開生產線增加產量，因而除契作的生蒜，也必須向市場採買優質的生蒜，這才發生蒜價飆漲；她也強調，因為黑蒜需要100天低溫熟成，目前相關產品都被掃購一空，最快也要三月初才會有少量的商品可上架，預估四月初才有穩定貨源供市場需求。

(中時 )