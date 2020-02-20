媒體報導中油在金門運油採購過程為廠商開方便之門，中油再度澄清，採購過程皆合乎規定，無不法情事，至於得標廠商欲以自有油輪「金航二號」承運油料，已要求該廠商務必提出船舶檢查等證書及特定資格文件受審，中油定會依規定審查。

中油強調，準時運送油料至金門地區，是台灣中油的企業責任，金門的油品供應不會有斷料的危機。

媒體報導，得標廠商資格不符，未提出運油船舶等相關文件，中油在採購過程中卻同意讓該廠商簽署承諾書取代。對此，中油回應表示，該案屬巨額採購，依據政府採購法子法「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第5條「具有相當設備者」之特定資格，訂定招標規範之油輪尚無自有者，得以租賃、租賃承諾證明或採購中或得標後承諾採購證明代之，符合前揭特定資格規定。

中油強調，參與投標的兩家廠商均備有承諾切結書，擔保於開工前有符合招標條件油輪可履約，在採購過程中，亦未出現廠商抗議等情事，媒體報導與事實不符。

此外，經審查2家廠商資格皆符合規定，並參與價格標，最後由報價最低且在底價以內之廠商得標，廠商已繳交履約保證金並完成簽約；對於事後未得標廠商提出異議，中油皆已回覆說明。

(工商 )